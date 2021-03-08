Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı

08.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:41
Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye bünyesinde çalışan kadın personellerle bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye bünyesinde çalışan kadın personellerle bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Adıyaman Belediyesinin Altınşehir mahallesindeki sosyal tesisinde gerçekleşen ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile eşi Hürmet Kılınç'ın ev sahipliğini yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Mithat Töken, İnsan Kaynakları Müdiresi Aysun Hallaç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Bereket ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadın personeller katıldı.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Başkan Kılınç, kendilerini kırmayıp programa teşrif eden mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Sizlerin nezdinde, bizleri dünyaya getiren, büyüten, kişilik ve şahsiyet kazanmamızı sağlayan tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Son yıllarda maalesef gündemimizden düşmeyen kadına şiddet olaylarının da son bulmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç tarafından çeşitli hediyeler ve karanfil dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Rasim Öztekin Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:50:16. #1.15#
title