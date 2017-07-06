Kardak'a Gönderdiği Keçiler Pahalıya Patladı

YUNANİSTAN'ın Kilimli (Kalimnos) Adası eski Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis'in, görevde olduğu 1989-96 yılları arasında, o dönemde Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları'na çoban gönderip, keçi beslettirdiği, masrafları da belediye kasasından karşılayarak devleti zarar uğrattığı gerekçesiyle açılan davada, 50 bin euro tazminat ödemesine karar verildi.



Yunanistan'da yayın yapan 'www.protothema.gr' internet sitesinin haberine göre, 3 dönem Kilimli Adası'nda belediye başkanlığı yapan Dimitris Diakomichalis, 989-96 yılları arasında Kardak Kayalıkları'na 72 yaşındaki çoban Antonios Veziripoluos'u göderip, keçi besletti. Bu süre içinde çoban Veziripoluos'un iaşesi, teknesinin mazot parası, keçilerinin saman ve diğer ihtiyaçları Diakomichalis tarafından belediye bütçesinden karşılandı. Diakomichalis hakkında, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle geçmişe dönük tazminat davası açıldı. Mahkeme, Kilimli Adası eski Belediye Başkanı Diakomichalis'i 50 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.



Sitenin haberinde, karar ardından Diakomichalis'in ulusal bir televizyon kanalındaki röportajındaki şu sözlerine de yer verildi:



"Belediye başkanı olduğum dönemde, Belediye Meclisi kararları ile çoban Veziripoluos'a yılda 2 milyon drahmi yani 6 bin euro civarında bir para vererek, destek olduk. Çünkü Kardak Kayalıkları, Yunan bayrağı altında olduğu için yerel yönetim olarak çobana yardım etmek durumundaydık. Çoban ise yaşamını yitirdi. Günümüzde ise İmia (Kardak) ruhu kalmadı. Suçlu ben mi oldum? Bunu kabul etmem mümkün değil. Ben de hakkımı yasal yollardan arayacağım."



- Bodrummuğla