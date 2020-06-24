Kilim ve halıların arasına gizledikleri uyuşturucuyu Uşak'a götüreceklerdi, yakalandılar
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Kilim ve halıların arasına gizledikleri uyuşturucuyu Uşak'a götüreceklerdi, yakalandılar

Kilim ve halıların arasına gizledikleri uyuşturucuyu Uşak'a götüreceklerdi, yakalandılar Diyarbakır'ın Lice ilçesinden esrar alıp, uyuşturucu maddeleri halı ve kilimlerin arasına gizleyerek Uşak'a götürmek isteyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 51 kilo esrar ele geçirildi.

24.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:49

Kilim ve halıların arasına gizledikleri uyuşturucuyu Uşak'a götüreceklerdi, yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinden esrar alıp, uyuşturucu maddeleri halı ve kilimlerin arasına gizleyerek Uşak'a götürmek isteyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 51 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen iki şahsın, Lice ilçesinden esrar satın alarak kullandıkları araç içerisine yükledikleri halı ve battaniye paketleri içerisinde bu uyuşturucu maddeyi Uşak'a sevk edecekleri bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Uşak'tan Lice'ye gelerek uyuşturucu maddeyi sevk edecek aracın plakası tespit edilerek yapılan fiziki takibinde, araç Duru Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulmuş, içerisinde yapılan aramada, aracın arka kısmına istiflenen battaniyeler arasına gizlenmiş 3 adet çuval içerisinde ve 15 ayrı paket halinde 51 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek, araçta bulunan M.G. ve C.S. isimli şüpheliler yakalanmıştır. Cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edilen şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kargoya verilen demir profillerden esrar çıktı

Açıklamada ayrıca, Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içerisinde metamfetamin uyuşturucu maddesi olduğu ve bu uyuşturucu maddenin Diyarbakır İlinde satışa çıkarılacağı bilgisi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van'dan gelip Diyarbakır otogarına giriş yapan tüm yolcu otobüsleri takip edilerek bahse konu yolcu tespit edilmiş, aracın yolcu bagaj bölümünde bulunan uyuşturucu madde dolu demir profilleri teslim almaya gelen A.S. isimli şahıs suçüstü yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, bahse konu uyuşturucu maddeyi Van ilinden sevk eden şahsın yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."

Kilim ve halıların arasına gizledikleri uyuşturucuyu Uşak'a götüreceklerdi, yakalandılar

Kaynak: İHA

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