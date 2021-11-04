Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı - Haberler
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Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı", Trabzon'da polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Kılıktan kılığa giren FETÖ ' Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı

GÜMÜŞHANE - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı", Trabzon'da polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" olan Özcan Otkun'un Trabzon'da saklandığını tespit etti. Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen Gümüşhane Üniversitesi'nden ihraç Öğretim Üyesi Özcan Otkun, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ üyesi emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı

Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı

Kılıktan kılığa giren FETÖ 'Gümüşhane il imamı' polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri
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