Kılık değiştirerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

07.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:10

Adana'da sürekli kılık değiştirerek son bir ayda 6 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili ev sahiplerinin de şikayeti üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine ulaştı.

Polis, yaptığı çalışmayla şüphelilerin son olarak merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir apartmana girerken görüldüğünü belirledi.

Adrese giden ekip, zanlılar D.Ç. (14), F.K. (16) ve E.Ç'yi (16) binanın 6. katında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin, ev sahiplerince anahtarla kilitlenmeyen evlerin kapılarını kolayca açtığı belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ve gördüğü tanıkların beyanları doğrultusunda, son bir ayda 6 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlıların hırsızlık olayları sırasında sürekli kılık değiştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA