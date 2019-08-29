29.08.2019 10:59

Kılık değiştiren polis ekipleri dolandırıcılık şebekesini çökertti: 4 tutuklama

AMASYA - Amasya ve Merzifon İlçe Asayiş Şube ekiplerinin Amasya merkezli 3 ilde dolandırıcılık şebekesine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2'si daha önce olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya ve Merzifon Asayiş Şube ekipleri eş zamanlı operasyonda leblebici, simitçi kılığına girerek, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şafak operasyonuyla 2'si daha önceden tutuklanan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Geçtiğimiz nisan ayı içerisinde telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak 88 yaşındaki mağdur N.Ç'yi çeşitli tarihlerde 7 kez dolandıran ve 200 bin TL değerinde parasını, 230 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasını poşet içerisinde alan şüpheli M.T bahçıvan operasyonu kapsamında Merzifon ilçesi Ticaret Parkı'nda suçüstü yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı. Diğer şebeke üyelerinin tespiti amacıyla aradan geçen 4 ay içerisinde Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı yoğun teknik çalışma ve bölgelerinde simitçi, leblebici kılığına girerek, yapılan fiziki takip neticesinde 2'si Samsun diğer 3'ü ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden 5 şebeke üyesi tespit edilmiş ve eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda yakalanarak ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok telefon ve GSM hatlarına ayrıca bir adet telsizine el konuldu. Şüphelilerden İ.F. ve M.T. daha önce yakalanarak tutuklanırken, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirilen diğer şüpheliler F.K., H.T., B.B. ve Ö.Ö. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA