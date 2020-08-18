Kilidi kıramayınca tekerini bırakıp bisikleti çaldı Konya'da bir kişi, kilidini kıramadığı bisikletin tekerini söktükten sonra yanında getirdiği diğer bisikletin tekerini takarak kaçtı.

Konya'da bir kişi, kilidini kıramadığı bisikletin tekerini söktükten sonra yanında getirdiği diğer bisikletin tekerini takarak kaçtı.

Olay, 14 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi üzerinde bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bisikletiyle site içerisine girdi. Binadan çıkan apartman sakinlerini gören şüpheli site bahçesinde bir tur attıktan sonra bisikletin yanına geldi. Kilidi kıramayan şahıs çalacağı bisikletin tekerini söktü. Getirdiği bisikletin de tekerini söken şahıs, çaldığı bisiklete tekeri taktıktan sonra site bahçesinden çıkarak uzaklaştı. Sabah bisikletlerinin olmadığını fark eden sahipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek polise şikayetçi oldu. Şüphelinin siteden bisikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Geleceğini düşünmüyorum"

Bisikletin sahibi Ersin Topal, sadece tekerin geride kaldığını söyledi. Kameraların yeni takıldığını anlatan Ersin Topal, "Kameraları kontrol ettiğimizde sabah saatlerinde bir kişinin geldiği, bisikletimizin tekerini başka bir bisikletin tekeriyle değiştirdiği ve eski bisikleti bırakıp gittiği görülüyor. Görüntülerde şahsın her şeyi net görülüyor. Polisten gerekli yardımı alarak şikayet ettik. Ayrıca sosyal medyada çoğu yerde paylaştık. Geleceğini düşünmüyorum ama artık yeter. Kapının önünden gündüz vakti bisikletimizi çalan yarın bize neler yapar" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA