Kılıçköy Dr. Ekrem Akalın Sağlık Evindeki Kullanım dışı malzemeler Kent Müzesi'nde

16.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:45

Keşan Belediyesi'nce kurulacak Kent Müzesi için malzeme bağışları son hızla devam ediyor.

Kaykı, bu malzemelerin demirbaştan düşürüldüğünü ve Kent Müzesi'nde bir sağlık köşesi düzenlenmesi halinde burada kullanılabileceğini belirtti.

Altay, Kent Müzesi için bu katkı nedeniyle Kaykı'ya teşekkür etti.

Demirbaştan düşürülmüş, kullanım dışı malzemeler, kurulacak Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere 16 Ocak 2020 Perşembe günü Keşan Belediyesi tarafından Dr.Ender Kaykı'dan teslim alındı.

Kaynak: Bültenler