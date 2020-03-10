Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"