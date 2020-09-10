Kılıçdaroğlu: "Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz"
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Kılıçdaroğlu: "Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz"

CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan detaylar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

10.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:06

CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan detaylar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu: 'Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz'

Kaynak: AA

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