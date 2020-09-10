Kılıçdaroğlu: "Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz"
CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan detaylar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
10.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:06
CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan detaylar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA