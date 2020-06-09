Kılıçdaroğlu: "Zor bir süreç yaşadık, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi -Salonun iç/genel planı -Saygı duruşu -CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması -Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
09.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:54
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
-Salonun iç/genel planı
-Saygı duruşu
-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
-Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA