KILIÇDAROĞLU ZİRAAT ODASI VE MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

RİZE (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de bir otelde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Selamet Partisi kurucularından Mali Müşavir Nevzat Demir'e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden Rize eski Belediye Başkanı Hızır Hop'un ailesine taziye dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu bir otelde düzenlenen kanaat önderleri buluşma programının ardından Rize'den ayrıldı.