Kılıçdaroğlu: Ziraat Bankası çiftçiye 3 ay ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun hareket ederek, çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Mutfaktaki yangının hafifletilmesi için; Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun hareket ederek, çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. Bankalarda ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. Bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8'lik KDV, önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu, kooperatiflerle iş birliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Kara kışta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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