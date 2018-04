Kılıçdaroğlu: "Yüzde 60'ı Ortaya Çıkarmak Zorundayız" (2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz 2019'da en az yüzde 60'lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak zorundayız. Öyle yüzde 50 falan değil, en az yüzde 60" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı'nda partisinin 81 ilden gelen kadın kolları başkanlarına hitap etti. Anadolu kadının tüm dünyadaki kadınlardan farklı olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizin kadınları Kuvayı Milliye hareketinin önemli aktörlerinden birisidir. Kurtuluş Savaşı'na çocuğuyla omzunda top mermisiyle gece gündüz katkı vermiştir bu ülkenin kadınları. Şimdi yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. Acaba çalışayım mı çalışmayayım mı deme lüksümüz yok. Bu mücadeleyi sadece CHP'li kadınlar olarak yapmayacağız. Kuvayı Milliye'de nasıl kadınlar mücadeleyi ortak yürüttüyse Cumhuriyet'i 2019'da demokrasiyle taçlandırmak için bütün kadınları kucaklamak zorundasınız, aydınlatmak zorundasınız" diye konuştu.

"Dikta rejimi kurmak istiyorlar"

Aynı mücadelenin, aynı kararlılığın 2018-2019'da da gösterilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birileri ülkeyi kendi babasının çiftliği gibi görüyor. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu, milli mücadele verdiği bir ülkedir. Bu ülkenin harcı acı ve gözyaşıyla yoğrulmuştur. Bu ülkenin sınırları büyükelçilerin lobilerinde, rezidanslarında çizilmedi. Orta Doğu'daki ülkelerin çocuğunun sınırları cetvelle çizilmiş gibidir. Her karışında acı, kan, gözyaşı vardır. Milli Mücadele sıradan bir milli mücadele değildir. Bütün masum milliyetlerin ortak mücadelesi olmuştur. Şimdi Cumhuriyet'i yok etmek istiyorlar. Demokrasiyi de yok etmek istiyorlar. Bir dikta rejimi kurmak istiyorlar. Tek adam rejiminin, dikta yönetiminin bu topluma maliyeti çok olur. İrademizi güçlendireceğiz. Biz getirilmek istenen dikta yönetimine karşı en güçlü mücadeleyi sergileyeceğiz. Bu mücadelenin ana aktörü kadınlar olacaktır" dedi.

Türkiye'de kadının kağıt üzerinde eşitliğinin olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, uygulamada kadın erkek eşitliğinin söz konusu olmadığını belirtti. Bütün kadınların siyasete girmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'nin kapılarının tüm kadınlara açık olduğunun altını çizdi. Mücadeleyi uzaktan yapma şansı olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, mücadelenin zor ve meşaketli bir alan olduğunu dile getirdi.

"16 milyon aileye ulaşacaksınız"

Kadınların iradesi ve sezgisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün evlerde olacağız. Bütün evlerde kadınlarla beraber olacağız. Her evde kadınlarla konuşacaksınız, haklarını anlatacaksınız. Resmi verilere göre 16 milyon aile yoksul. En derinden yaşayan bunu kadınlar. Akşam yemek veremeyen bir kadının acısını ancak bir başka kadın anlar. 16 milyon yoksul aileye gireceğiz. Bunun bir kader olmadığını anlatacağız. CHP'nin 3 yıllık iktidarında yoksulluğun gömüleceğini anlatacaksınız. Kadının hakkını anlatacaksınız. Aile sigortasının özünü aktaracaksınız. Hesabına para yatacağını söyleyeceksiniz. Kadın parayı çekecek, kimse onun yoksul olduğunu bilmeyecek. Yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Kadınının işsizlik sorunu"

Hak, hukuk ve adaletin toplumun her bireyine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Her yere gideceğiz. Ankara'da Çankaya'da konuşmak, propaganda yapmak kolaydır. Biz toplumun her kesimini kucaklamak zorundayız. Onların siyasal görüşlerine saygı göstermeliyiz. Ailenin sorunu varsa o sorun bizim sorunumuzdur. Bizde kimlik ayrımı, inanç ayrımı, yaşam tarzı ayrımı yoktur. İnsanın sorunu varsa onu çözmek bizim işimiz diyeceksiniz. Kadınlarda işsizlik var. Üniversite, lise mezunu kadın çalışmak istiyor fakat kadın olunca iş yok. Kadın yoksulluğu da kadın işsizliği de fazla. Çalışan kadının yüzde 47'si kayıt dışı çalışıyor. Sigortasız bir tek işçi kalmayacak. Herkes sosyal devletin güvencesi altında olacak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar Türkkiye'yi geleceğe hazırlayacak"

Aileyi ayakta tutanın kadınlar olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuğu güçlendiren, ona moral veren, geleceğe hazırlayan annedir. Türkiye'yi de geleceğe hazırlamak zorundasınız. Çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan sizlersiniz. 'Kadınsa evinde otursun, ne demek dışarıda gezecek kadın.' Bunu dediklerini biliyoruz. Kadının nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Kadını kendi kulu, kölesi olarak gören bir anlayış var. Bu anlayışı hep birlikte kararlılıkla yıkacağız" diye konuştu.

"Yüzde 60 hedefi"

"2019'da önümüzde iki seçenek var" diyen Kılıçdaroğlu, "Diktatörlük, demokrasi. İkisinden birini seçeceğiz. Demokrasi istiyorsak daha fazla çalışacağız. Baskı yapacaklar, sizler çalışırken engelleneceğinizi biliyorum. Ama biz 2019'da en az yüzde 60'lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak zorundayız. Öyle yüzde 50 falan değil, en az yüzde 60. Bu ülkenin insanları hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun demokrasiyi savunuyor. AK Partili kardeşlerin içlerinde demokrasiyi savunan kadınlar ve erkekler var. Ülkücü kardeşlerim demokrasiyi savunuyorlar. Cumhuriyet'i 2019'da demokrasiyle taçlandırırsak mücadeleyi ayrım yapmadan birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kölelik düzeni istemiyoruz"

Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamak istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Evimizde, sokakta, caddede, fabrikada, tarlada huzur olsun. Huzurun yolu demokrasiden geçiyor. Dikta yönetimi, bir ülkenin geleceğini bir kişiye teslim ederseniz o ülkenin geleceğini felakete teslim etmiş olursunuz. O zaman bütün branşları kapatalım, meslekleri, okulları kapatalım, bir kişi her şeyi biliyor, ne derse onu yapalım. Bunun adı kölelik düzenidir. Biz kölelik düzenini kabul etmek istemiyoruz. Biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Doğudaki de, batıdaki de kardeşim. Düşüncelerimiz, kimliklerimiz farklı olabilir ama vatanımız, bayrağımız bir" dedi.

"Kadınlar yapacak"

Beraber yaşama iradesini yapacak olanın kadınlar olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bunu yapacak olan kadınlar, erkekler değil. Kadınların sesi ne kadar gür ve kararlı, inançlı çıkarsa sonuca o kadar hızlı ulaşırız. Cumhuriyet devrimini hayata geçirenlerin arasında kadınlar vardı. Demokrasinin ana aktörü kadınlar olacaktır. Bu ülkenin kadınlarına, insanlarına güveniyorum. Asla ve asla bu güvenimiz sarsılmadı. Bu ülkenin kadınları hedef koyarlarsa mutlaka o hedefe ulaşırlar" dedi.

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından CHP'li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tarafından plaket takdim edildi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de eşlik etti. - ANTALYA