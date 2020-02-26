Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

26.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:16
Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

CHP Genel Başkanı , 'ın Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diamessis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de yer aldı.

Kaynak: AA

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