Kılıçdaroğlu: Ysk Sandık Güvenliğini Bozar Bir Tehlike İçine Girmiştir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul gibi bir yeri 14 bin oy farkıyla kazandım diyemezsiniz" açıklaması sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, "YSK, sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir." derken İYİ Parti lideri Akşener, "Kimsenin İmamoğlu'nun 15 bin oy farkını beğenmeme gibi bir hakkı yoktur." dedi.

Oyların yeniden sayılmasına karşı olmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "YSK, sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir. Asıl tehlike buradadır." diye konuştu.

'Seçimin üzerinden 7 gün geçti ama itirazlar devam ediyor'

Türkiye’nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi sorunlarına odaklaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en ciddi sorunları ile karşı karşıya. 31 Mart’ta bir yerel seçim yaptık. Aradan 7 gün geçti bugün sekizinci gündeyiz ama tartışmalar devam ediyor. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. Kanunlara uymak ve geçmişte aldığı kararlara uymak zorundadır. Seçimler yapıldı itirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. İtiraz hukuk içinde olursa yasalar içinde öngörülen kuralı hayata geçirebilirlerse bizim buna hiçbir itirazımız olmaz."ifadelerini kullandı.

'Bu tutanaklar tutulurken AK Partili ve MHP'li kardeşlerim niçin bir şerh düşmedi'

Islak imzalı tutanaklarda tüm partililerin imzasının bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi de 38 ilçeyi yeniden sayalım diyorlar hangi gerekçe ile efendim bir gariplik olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir gerekçe ile yeniden sayım mı yapılır? Islak imzalı tutanakları bir kenara atalım biz yeniden sayım yapalım. Islak imzalı tutanaklarda hakimlerin, AK Partili kardeşlerimizin, CHP’lilerin, İYİ Partililerin, Saadet Partililerin imzaları var. Bu tutanaklar tutulurken AK Partili MHP’li kardeşlerim niçin bir şerh düşmedi o zaman bu tutanaklara."

'15 bin 722 oy farkla Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi'

"Benim YSK’nın yargıçlarından istediğim elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz. Yukarıdan aşağı aşağıda yukarı Ekrem İmamoğlu çıkıyor. O zaman niçin yeniden sayalım bir gerekçe lazım. Bu olay bir demokrasi olayıdır. Olay artık bir Büyükşehir Belediye başkanı seçmenin ötesine geçmiştir. En son bugün aldığımız verilere sandıkların yüzde 92,30'u açıldı ve sayıldı 15 bin 722 oy farkla Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi."

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'Erdoğan milletin iradesini yok saymıştır'

Türkiye'nin kendi temel sorunlarına odaklanması gerektiğini belirten Akşener ise, "Sayın Erdoğan İstanbul’dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır." dedi.

Akşener açıklamasında, "Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır o da şudur biz kazanamazsak sandığın bir anlamı yoktur. Sayın Erdoğan İstanbul’dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır." diye konuştu.

'Bu millet kendi iradesiyle alay edene sandıkta tokat atar'

"Buradan kendisini uyarmak isterim, gidilen yol yol değil. Bu millet kendi iradesiyle alay edene kendisinin iradesini sorgulayana gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar. AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Afrika'da olur. Bizim itirazlarımız reddedildi, AKP’den hangi itiraz varsa kabul edildi. Türkiye tersi bir durumla karşılaştığında demokrasi perdesini kapatır. Bir adalet bakanı hislerine göre bir problem var diyor. Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi lazım. Euronews.com'da Görüntüle