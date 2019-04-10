Kılıçdaroğlu: Ysk, Kararıyla Türkiye'yi ya Aydınlığa Çıkaracak ya Kaosa Sürükleyecek (3)

SAADET PARTİSİ'NE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Malatya'nın Pötürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Tuncay Özkan eşlik etti. CHP heyetini, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Şerafettin Kılıç ve Hasan Bitmez karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüştü. Görüşmeye Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, seçim günü hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti. Görüşmede Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanın düşüncelerini aldım. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'SEÇİLİRSENİZ SİZE MAZBATANIN VERİLMESİ LAZIM'

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "Asıl olan milli iradedir. Aday olmak istediğiniz zaman zaten ilgili yerlere başvuruyorsunuz. YSK, adayların listelerini onaylıyor ve yasallık kazanıyor bunlar. Dolayısıyla siz seçme ve seçilme hakkını kullanıyorsunuz. Seçilirseniz size mazbatanın verilmesi lazım. Ama özel bir kasıt, özel bir karar ile 'ben belli kişileri devre dışı tutacağım, bunlara mazbata vermeyeceğim' derseniz bu demokrasi ile bağdaşmaz. ve bu Türkiye'nin imajını da zedelemiş olur. Dolayısıyla milli iradeye saygı duyuyorsak, milli irade sadece benim için, bir başkası için değil, hepimiz için geçerli olan bir kavramdır. Kişi seçime girmiştir, kazanmıştır. Milli irade tecelli etmiştir, mazbatasını alacaktır. Başvurusunu yapacaktır ve doğal olarak kendisine mazbatanın verilmesi ve görevine başlaması gerekiyor."

'TOPLUMDA CİDDİ DERİN YARALARA YOL AÇAR'

Kılıçdaroğlu, İstanbul seçim sürecine ilişkin Büyükçekmece'de kendilerinin de itirazının bulunduğunu kaydetti. AK Parti'nin de aynı ilçede itirazda bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İki partinin yaptığı itirazlar sonunda kararlar alınmış, belli sayıdaki kişiler listeden düşülmüş ve kalan liste üzerinde de zaten seçime gidilmiş. Şimdi yeniden bir arayış içine girmek, buradan yola çıkarak, 'acaba biz İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini nasıl iptal ederiz' diye bir arayış içerisine girmek doğru değil. Ben YSK'nın böyle bir arayış içinde olduğunu düşünmüyorum. Hakka ve hukuka göre karar vermek zorundadır. Oradakiler hakimdir, adalet dağıtacaklardır. Adalet dağıtıldığı bir yerde de zaten biz adaletsizlik beklemiyoruz. Adaletsizlik eğer olursa bu toplumda ciddi derin yaralara yol açar. Sadece Türkiye'nin itibarını değil, aslında toplum vicdanını da rahatsız eder. Dünyada Türkiye'ye yönelik olan adalete yönelik olan bakış da değişmiş olur. Türkiye'de adaletin olmadığı gibi bir algı bütün dünyada pekişmiş olur. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler."

'KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Temel Karamollaoğlu da, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği nezaketten ötürü teşekkür etti. Seçim günü 2 arkadaşlarını kaybettiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Hunharca hayatlarını kaybettiler. Başka saldırılar da oldu. Biz ülkemizde meydana gelen bu gerginlik neticesinde ortaya çıkan hadiselerden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Herkesin de duyması gerekir. Sayın genel başkanın bu ziyaretini çok müspet bir adım olarak görüyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA