Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü

Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü
05.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin yeniden öne alınmasının hiçbir mantığı olmadığını belirterek adaylara "Biz tarihin değişmesi konusunda yine mücadelemizi yapacağız ama siz özel bir beklenti içinde olmadan sınavda başarılı olma kararlılığınızı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin yeniden öne alınmasının hiçbir mantığı olmadığını belirterek adaylara "Biz tarihin değişmesi konusunda yine mücadelemizi yapacağız ama siz özel bir beklenti içinde olmadan sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin." diye seslendi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Öğrencilerin, sınav tarihinin değiştirilmesiyle ilgili görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

Dün akşam tarih değişikliğinin duyulmasıyla beraber gençlerin sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendilerini belli bir zaman dilimi içinde programlamışlardı ve o çerçevede hazırlık yapıyorlardı." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle haziranda yapılması gereken sınavların önce temmuz ayına alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, buna da hiçbir ailenin itiraz etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü herkes kendi çocuğunun geleceğini, sağlığını düşünüyordu. Genç arkadaşlarımız da aileleri de ona göre planlarını yaptılar. Tam böyle bir süreç yürürken dün bir karar çıktı ve o kararla sınav tekrar öne alındı. Bunun temel nedenlerinden birisi, devlette liyakat sisteminin çökmesi. Bu işin altında hangi eğitimcinin imzası var? Hiçbirinin yok. Hangi eğitimci çocukları ile bu kadar oynar? Hiçbir eğitimci bunu yapmaz. Hangi görüşten olursa olsun her eğitimcinin ortak hedefi çocukların en uygun koşullarda sınavlara hazırlanması ve o sınavların yapılmasıdır. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz, gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır. Yani devlette liyakatin olmamasıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanı mı karar verdi, Erdoğan mı karar verdi, Turizm Bakanı mı karar verdi... Evet oturdular kendi aralarında bir karar verdiler."

Bu süreç içinde Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanının bir açıklama yapmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığına işaret etti.

Erteleme kararını YÖK'ün aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu karar üzerine bütün gençlerin kendilerine yeni tarihe göre programladığını aktardı. Yeni değişiklikle her şeyin altüst olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, yapılan uygulamayı hiçbir eğitimcinin doğru bulmadığını ve bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu ifade etti.

"Çocukları üniversite sınavına girmeyen kişilerin aldığı karar böyle olur." diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer çocukları üniversiteye hazırlık aşamasında olsaydı onların, o çocuklar babalarına isyan edecekti." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, seslerini yeteri kadar duyuramadıklarını söylediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sizin sesinizi duymak isteyen herkes aslında duydu. Eğer Türkiye'de 83 milyon yurttaş yaşıyorsa, çocukları üniversite sınavına girecek bütün aileler sizin sesinizi duydular. Sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyorlar." dedi.

İktidarın bu kararını yeniden gözden geçirmesi için kendilerinin de çağrı yapacağını bildiren Kılıçdaroğlu, gençlerin "kobay" değil, bu ülkenin geleceği olduğunu belirtti.

Gençlerine değer veren toplumların büyüyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, her bakana göre eğitim sisteminin de değişmemesi gerektiğine dile getirdi.

"Arzu ettiğiniz üniversiteye inşallah gireceksiniz"

Eğitim sisteminin, bütün bileşenlerle masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitimin tek başına siyaset kurumunun karar alacağı bir alan olmadığını söyledi.

Bir öğrencinin "kimse bizi düşünmedi" diye sitemde bulunduğunu aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Doğrudur. Sınav kararının erkene alınması sizin dinlenmediğiniz anlamına geliyor. Sizi dinlemediler çünkü sizi umursamadılar. Ama siz bunu unutmayın, hafızanızın bir yerine bunu mutlaka kaydedin. Sizi umursamayanları, siz de umursamayacaksınız. Kararlı bir şekilde çalışın. İnadına çalışın. İnadına başarılı olun, mücadele edin. Önünüze hangi engeller konulursa konulsun engelleri aşmasını bilin. Bu, çağdaş Türkiye'yi yaratmak için önünüzdeki belki de en önemli fırsatlardan biri olmalı. Haksızlık mı yaptılar, haksızlığı yeneceksiniz, başaracaksınız. Sınavda da başaracaksınız. Arzu ettiğiniz, beklediğiniz üniversiteye de inşallah gireceksiniz. Alınan kararı mantıksız bulan gençler de oldu. Zaten hiçbir mantığı yok ki bunun. İnsan unsurunun reddedilip sadece ekonominin gözetildiği, turizmin gözetildiği bir karar. Bu kararda gençler feda ediliyor. Biz tarihin değişmesi konusunda yine mücadelemizi yapacağız ama siz özel bir beklenti içinde olmadan, ne yaparlarsa yapsınlar sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin. Hepinize inanıyorum."

Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına...
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 19:40:20. #1.15#
title