Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı sonucunda yeniden genel başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti
08.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:57

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı sonucunda yeniden genel başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37'inci Olağan Kurultayı sonucu yeniden genel başkan seçilmesi üzerine Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, "Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım. 25-26 Temmuz tarihlerinde 37'nci Kurultayımızı gerçekleştirdik. By Kurultayda; kamuoyuna açıkladığımız 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen bu beyanname ile halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyeti, Cumhuriyetin 100'üncü yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Egemenlik; hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacak, egemenlik gerçekten de kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak bizim en temel görevimizdir. Bu azim ve kararlılıkla huzurundayız. Aynı kararlılıkla, size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, İKİNCİ ZİYARETİNİ İSE İSMET İNÖNÜ'YE YAPTI

Beraberindeki heyetle birlikte Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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