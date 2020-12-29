Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti
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Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti

29.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:14
Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Ali Babacan'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Ali Babacan'ı tebrik etti.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nin I. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Babacan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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