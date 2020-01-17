17.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:33

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Düyunu Umumiye İdaresi ile karşı karşıyayız. Düyunu Umumiye, umumi borçlar idaresi demek zaten. En büyük borçlanmayı yaptılar. 17 yılda dışarıya, dışarıdaki tefecilere vatandaşların devlet aracılığıyla ödediği faiz 174 milyar 313 milyon dolar." dedi.