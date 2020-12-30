Kılıçdaroğlu, Yemen halkına taziyelerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda hayatını kaybedenler için Yemen halkına taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda hayatını kaybedenler için Yemen halkına taziyelerini iletti.
Kılıçdaroğlu, Aden Havalimanı'nda art arda yaşanan patlamalar nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Yemen'deki siyasi krizin çözümüne katkıda bulunmasını temenni ettiğimiz yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı Aden Havalimanı'nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Yemen halkına taziye dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan