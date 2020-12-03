Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
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Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

03.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın sergisini gezdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi fuayesinde gerçekeştirilen ve Arı'nın çektiği fotoğraflarla oluşturulan sergiyi gezdi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı ve ailesiyle de sohbet etti.

Kendisinin de tarihi fotoğraflara ilgi duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, eski fotoğrafların tarihe ışık tuttuğunu, o günün özelliklerini yansıttığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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