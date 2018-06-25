Müthiş İddia: Kılıçdaroğlu, MYK'da Görevi İnce'ye Devretmek İçin Kurultay Çağrısı Yapacak

CHP seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı ile MYK'yı toplayacak. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan bu gelişmelerle alakalı bomba bir iddia geldi: Kılıçdaroğlu görevi İnce'ye devredecek.

CHP'NİN KRİTİK MYK TOPLANTISI

CHP kulislerinden sık sık özel duyumlar alan yazar Sevilay Yılman, CHP'nin Salı günü saat 11'de yapacağını duyurduğu kritik MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevini Muharrem İnce'ye devretmek için kurultayı toplayacağını açıklayacağını iddia etti.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE DEVREDECEK"

Yılman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK da #kemalkılıçdaroğlu GB görevini @vekilince ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış. Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey'in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden

BİR İDDİA DA GAZETECİ AHMET HAKAN'DAN GELDİ

Gazeteci Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için olay bir iddia ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU YARIN İSTİFA EDECEK"

Ahmet Hakan canlı yayında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" iddiasını ortaya attı.