Kılıçdaroğlu: "(Yargı reformu) Bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor"

Kılıçdaroğlu: "(Yargı reformu) Bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA
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