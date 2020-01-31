Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)
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Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

31.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:05
Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)

Genel Başkanı 'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, doktorlardan da bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)
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