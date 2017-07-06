- Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti



KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu, adalet yürüyüşünün 22. Günü öncesinde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından olan Yahya Kaptan'ın Tavşancıl'daki anıt mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu adalet yürüyüşünün 22. gününde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli Bölgesi'nde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütlemiş, Anadolu'ya malzeme ve insan aktarımı sağlamış olan Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti.

Tavşancıl mahallesinde yer alan mezarlığa gelen Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahraman isimlerinden olan Yahya Kaptan'ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün devam edeceği Tavşancıl sahilindeki kamp alanına geçti.