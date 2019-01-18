Kılıçdaroğlu, Yabancı Misyon Şefleriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Büyükelçiliği'nin daveti üzerine büyükelçilik ikametgahında bir grup ülkenin misyon şefleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, söz konusu davete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, bugün Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nin daveti üzerine Büyükelçi'nin ikametgahında bazı ülkelerin misyon şefleriyle bir araya geldiğini belirten Çeviköz, "Yabancı misyon şefleri iç politika, Türkiye'deki siyasi ve sosyal gelişmeler, yaklaşan yerel seçimler, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin geleceği, Rusya ile ilişkiler, siyasi tutuklular, Suriye'de güvenlikli bölge, ekonomik durum ve ekonomik reform ile ilgili birçok konuda CHP'nin görüşleri hakkında sorular sordu. Sayın Genel Başkan, konularla ilgili ayrıntılı yanıtlar vermek suretiyle CHP'nin tutumunu anlattı." bilgisini paylaştı.

Ünal Çeviköz, misyon şeflerinin, görüşmeden ve aldıkları samimi, şeffaf ve açık yanıtlardan dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kaynak: AA