Kılıçdaroğlu: ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu