Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı yaptı
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Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

10.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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