Kılıçdaroğlu, video konferans ile gençlerle buluştu Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, video konferans ile gençlerle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına ilişkin, "Biz Kuvayımilliyeciyiz, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz.

Kılıçdaroğlu, video konferans ile gençlerle buluştu Açıklaması
19.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına ilişkin, "Biz Kuvayımilliyeciyiz, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Bizi yönetenler yanlış kararlar alsalar, bizi ezmeye kalksalar dahi direncimizi büyük bir kararlılıkla ve gururla sürdüreceğiz, Eren'in sürdürdüğü gibi." dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 82 genç ile video konferansla bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'den gençleri dinleyen Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı. "Adana Yüreğir'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanması"nın sorulduğu Kılıçdaroğlu, darbe dönemlerinde yaşananların şimdi Türkiye'de yaşandığını söyledi.

Yargı bağımsızlığının olmadığını, hukukun değil, siyasal iktidarın dediklerinin yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarın, avukatından akademisyenine, gencinden yaşlısına kadar kendine muhalif gördüğü her kesimi bir şekilde susturma, hapisle tehdit etme gibi bir alışkanlığı olduğunu belirtti.

Darbe dönemlerinde toplumun aydın kesimlerinin bedel ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eren Yıldırım'ın ödediği bedel gibi... Haksızlığa karşı gelmek, soru sormak, iktidarı eleştirmek, yanlışı bir şekliyle ifade etmek, iktidarı, yönetenleri rahatsız ediyor. CHP'nin ve Mustafa Kemal'in gençliğinin şöyle bir özelliği var, baskıya, haksızlığa direnir, adaletten, insan haklarından, medya özgürlüğünden, yargı bağımsızlığından, işsizden, yoksuldan yana olur, işsizin, yoksulun, ezilen kesimlerin sesi olur. Mustafa Kemal'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerinin böyle bir özelliğinin olması lazım. Hiç kimse unutmasın, Kuvayımilliye'nin ruhu bu partinin dokularına işlenmiş durumdadır. Biz Kuvayımilliyeciyiz, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Bizi yönetenler yanlış kararlar alsalar, bizi ezmeye kalksalar dahi direncimizi büyük bir kararlılıkla ve gururla sürdüreceğiz, Eren'in sürdürdüğü gibi."

"İşsizlik en temel sorunlardan biri"

"CHP'nin işsizlikle alakalı bir çalışması var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin işsizlik sorununu çözmesi gerektiğini, bunun için üretimin şart olduğunu söyledi. Türkiye'nin istihdam sorununu üretimle aşacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, CHP olarak işsizliği Türkiye'nin en temel sorun alanlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de eğitimde ne gibi eksiklikler görüyorsunuz?" sorusuna karşılık, Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu'da okuma yazma oranlarının çok düşük olduğunu, Atatürk'ün bir eğitim hamlesi başlattığını hatırlattı. Çanakkale Savaşlarında Çanakkale'yi geçemeyen egemen güçlerin, padişahın iradesiyle tek kurşun atmadan İstanbul'u işgal ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tek adam rejimi budur işte. O açıdan bizim görevimiz, gençlerin görevi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurdukları Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Düşünce farklılıkları kavga nedeni değil, zenginleşme nedeni olarak görülmeli. Kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir, onları da bir zenginlik olarak görmeliyiz. Ayrışma nedenlerini bırakıp, birlikte beraber olmanın, birlikte üretmenin, alın teri dökmenin, tasada ve kıvançta beraber olmanın yollarını bulmalıyız."

"Görevini yapmayan siyaset kurumu"

"2020 Türkiye'sinde genç olsaydınız nasıl bir mücadele verirdiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bugünkü gençliğin, ülkenin bağımsızlığı açısından kararlı ve tutarlı bir davranış sergilediğine inanıyorum. Bu süreçte gençlere karşı görevini yapmayan ana unsur siyaset kurumu. Siyaset kurumu gençlerin beklentilerine uygun bir politika izlemiyor, gençlerin önündeki engelleri kaldırmıyor." yanıtını verdi.

"2020 yılı Türkiyesi'nde eğer bir genç siyaset kurumunu sağlıklı sorgulamıyorsa görevini yapmıyor demektir." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, iktidarın, 18 yıldır Türkiye'yi tek başına yönetmesine, istediği kanunu, kararnameyi çıkartmasına, istediği atamaları yapmasına rağmen, Türkiye'nin gündeminde milyonlarca işsizin olduğunu, yüz binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin, bu bayramın önemini, yakın tarihi çok iyi bilmeleri, hayatı ve siyaset kurumunu sorgulamaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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