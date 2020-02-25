Kılıçdaroğlu: "Vicdanı ve aklı olan hangi insan kabul eder haksız yere içeride yatmasını bir...
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Kılıçdaroğlu: "Vicdanı ve aklı olan hangi insan kabul eder haksız yere içeride yatmasını bir...

Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

25.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:30
Kılıçdaroğlu:

Toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Vicdanı ve aklı olan hangi insan kabul eder haksız yere içeride yatmasını bir...
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