Kılıçdaroğlu: "Vicdanı ve aklı olan hangi insan kabul eder haksız yere içeride yatmasını bir...
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
25.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:30
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA