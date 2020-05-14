Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerle video konferansla görüştü Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece yemde değil canlı hayvanda, ette ve pek çok üründe maalesef tarımda Türkiye net ithalatçı konuma gelmiş durumda.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece yemde değil canlı hayvanda, ette ve pek çok üründe maalesef tarımda Türkiye net ithalatçı konuma gelmiş durumda. Eskiden kendine yeten bir Türkiye'nin, ihracat yapan bir Türkiye'nin bugün geldiği nokta hepimiz açısından da aslında ibret verici." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 sürecindeki video konferans görüşmelerine veteriner hekimlerle devam etti.

Görüşmede, veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Veteriner hekimlerin özlük haklarını gündeme getirdiğini, hekimlere yönelik şiddet uygulandığında bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıldığını ancak veteriner hekimlerin de şiddete maruz kaldıklarına dikkati çektiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Belki önümüzdeki süreç içinde o yasal düzenlemeye, 'veteriner hekimler' diye bir ilave yapılabilir." ifadesini kullandı.

Kırsalda özellikle hayvancılıkta aile işletmeciliğinden söz edildiğini, aile işletmeciliğinin korunması ve teşvik edilmesi gerektiği üzerinde durulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim parti programında da zaten aile işletmeciliği var. Bütün söylemlerimizde de bir şekliyle hayvancılıkta aile işletmeciliğinin çok değerli olduğunu, eğer aile işletmeleri teşvik edilirse yeteri kadar özendirilirse bunların işsizliği önleme açısından da büyük roller üstlenebileceklerini biz de dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Veterinerler ile doktorları ayırmamak gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte devletin veya bakanlıkların yeniden yapılandırılması gündeme geldiğinde bu konunun ciddi olarak ele alınabileceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, yemde ithalata bağımlılık devam ettiği sürece hayvancılıkta istikrarı ve yemi sağlamanın mümkün olmadığının ifade edildiğini aktararak, "Sadece yemde değil canlı hayvanda, ette ve pek çok üründe maalesef tarımda Türkiye net ithalatçı konuma gelmiş durumda. Eskiden kendine yeten bir Türkiye'nin, ihracat yapan bir Türkiye'nin bugün geldiği nokta hepimiz açısından da aslında ibret verici." diye konuştu.

"Meslek kuruluşlarının siyasal bazda ayrımcılığa tabi tutulması doğru değil"

Meslek odalarının asıl amacının kamu yararını savunmak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşlarının siyasal bazda ayrımcılığa tabi tutulmasının doğru olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Kent ve kırsal arasında sağlıklı iş birliği kurma konusunda büyükşehir belediyelerimiz özel bir çalışma yapıyorlar." bilgisini de verdi.

Kooperatiflerden alınan ürünlerin ihalesinin yapılmadığını, alımın tamamen pazarlık usulü gerçekleştirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, kooperatif yöneticileri ile belediye yöneticilerinin bir araya gelerek çalıştığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özelleştirmelerin sonucunda şu gerçek ortaya çıktı, çiftçi bazı tekellere mahkum edildi. Yem konusunda, et konusunda, canlı hayvan ve süt konusunda tekellere teslim edildi. Dolayısıyla tekellerle çiftçinin rekabet edebilme şansı yok. Çünkü gücü yok artık, elde ettiği ürünü belli bir süre içinde satmak veya tüketmek zorunda." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA