Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerle video konferansla görüştü
Toplantıya video konferans yoluyla katılan veteriner hekimlerin konuşmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs sürecinde işleri olumsuz etkilenen veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi,...
14.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:48
Toplantıya video konferans yoluyla katılan veteriner hekimlerin konuşmaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs sürecinde işleri olumsuz etkilenen veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı.
Kaynak: AA