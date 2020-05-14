Kılıçdaroğlu veteriner hekimler ile görüştü
Kılıçdaroğlu veteriner hekimler ile görüştü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
14.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:12
Kılıçdaroğlu veteriner hekimler ile görüştü
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgın hastalığı sürecindeki video konferans görüşmelerine veteriner hekimler ile devam etti. Kılıçdaroğlu, görüşmede veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.
Kaynak: İHA