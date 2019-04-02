Kılıçdaroğlu: "Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve tamamını hayata geçireceğiz"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu parti merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Kendilerini karşılayan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, "Ayrımcılıktan değil beraber olmaktan yanayız. Ankara'yı da, İstanbul'u da, Antalya'yı da, Mersin'i de böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle yöneteceğiz. Bütün kentte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde huzur olacak, bereket olacak. O kentin sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. O kentte çalışan belediyede çalışan bütün asgari ücretliler ayın 1'inden itibaren 2 bin 200 TL aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz. Ekrem Başkan seçime girmesine önce geldi Anıtkabir'i ziyaret etti. Şimdi seçimi kazandı yine Anıtkabir'e gitti" şeklinde konuştu.

Bütün görevlilerin sandık başında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız günün 24 saati çalışıyorlar. Başkanlarımızın kazanması için elbette eklerinden gelen bütün çabaları gösterdiler" dedi.

"Bu sandık Türkiye'nin hayrına bir sandıktır"

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı kutlamaya geldiğini kaydederek, "Bütün Türkiye gülsün. Bu sandık Türkiye'nin hayrına bir sandıktır. Bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Bu buluşma seçimdir. Aynı zamanda barışma seçimidir, dayanışma seçimidir. Verdikleri oydan dolayı birbirlerini selam vermeyen insanların birbirlerini selam verme seçimidir. Yerel yönetime Türkiye çok büyük örneklerle imza atacağız" açıklamasında bulundu.

Genel merkezde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkı selamladı.

Kaynak: İHA