Kılıçdaroğlu, vefat eden Ahmet Tekdal'ın ailesine taziyelerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Refah Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı nedeniyle oğlu Ömer Tekdal'a başsağlığı diledi.
02.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Refah Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı nedeniyle oğlu Ömer Tekdal'a başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Tekdal'ın vefatı nedeniyle oğlu Ömer Tekdal'ı telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA