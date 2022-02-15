Kılıçdaroğlu ve Soyer'den İzmir'de Hükümete Mesaj

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek olan Buca Metrosu'nun temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

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