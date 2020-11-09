Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)
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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)

09.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:25
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptı. (1)

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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