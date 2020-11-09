Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1)
09.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren