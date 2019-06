Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak miting

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Sarıyer ve Eyüpsultan'da miting yaptı. Eyüpsultan mitinginde İmamoğlu'na eşlik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Ayın 23 'ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye 'yi değil, tüm dünyayı temelinden sarsacak. Çünkü biz demokrasi istiyoruz" dedi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Sarıyer Meydanı'nda miting yaptı. İmamoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Meydanda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Millet adına sorumluluk üstlendik. Seçimi kazanmak sadece bir başlangıç. Esas olan hizmet üretmek. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hepimizin büyük sorumlulukları var bütün belediye başkanları olarak çok güzel işler başaracağız. Göreceksiniz yerel yönetimde yeni nesil anlayışla kızlarımıza, oğullarımıza, gençlerimize pırıl pırıl bir gelecek hazırlayacağız. Bu toplumda bağıranlara çağıranlara son artık, millete haddini bildirenlere son artık. Milleti kucaklamaya, barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyoruz. Biz milli iradenin en güzel neticesini elde edeceğiz ve bu süreci başlatacağız. Sizden istediğim herkese gülen yüzle selamımı iletin" dedi.





"KALDI ÖNÜMÜZDE SADECE 1 GÜN"

Ekrem İmamoğlu, Sarıyer programının ardından Eyüpsultan'a geçti. İlçe meydanında yapılan mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Mitingde ilk sözü alan Ekrem İmamoğlu, "Güzel insanlar, derin bir felsefenin, derin bir şehrin, binlerce yıllık tarihin göbeğindeyiz. Bu şehir kolay var olmadı. Bu şehrin maneviyatı, bu şehrin inançları, bu şehrin insanları, biriktirdikleri kolay var olmadı. İşte bu ahlakla bu şehri yöneteceğiz. Tarihine olan sorumluluğu ile geleceğine doğasına, suyuna olan sorumluluğumuzla yöneteceğiz. Kaldı önümüzde sadece 1 gün. Yarın son gün, herkes çevresinde kim varsa, çevresindeki insanları arayıp tatilden dönmüş mü, sandığa gitmiş mi kontrol edecek" ifadelerini kullandı.





"AYIN 23'ÜNDE BİR DESTAN YAZACAĞIZ"

Ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirinceye kadar her zaman her ortamda, her türlü mücadeleyi yapacağız. Beraber ayın 23 'ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı temelinden sarsacak. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. Çünkü biz hak istiyoruz, çünkü biz hukuk istiyoruz, çünkü biz adalet istiyoruz. Geçen seçimlerde Ekrem başkana oy vermeyen veya sandığa gitmeyen bir kişiyi bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

