KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E BAYRAM ZİYARETİ (1) Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor. Görüntü dökümü: -------------- -Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gelişi

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA