Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti (1)
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti (1)

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti (1)
26.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:35

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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