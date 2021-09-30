Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Kdz. Ereğli standını ziyaret etti

CHP Genel Merkezi'nce düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Kdz. Ereğli Belediyesi ve Kadın Gücü Kooperatifi'nin standını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi ve Kadın Gücü Kooperatifi, CHP Genel Merkezi'nce düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Tarımsal kalkınmada yeni politikaların ve üretici odaklı çözümlerin konu edildiği zirvede Ereğli Belediyesi 'Ata Tohumu' projesi, Kadın Gücü Kooperatifi de ürettiği ürünler ile ilgili ziyaretçileri bilgilendiriyor.

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

CHP'li 160 belediyenin katıldığı zirvede 300'ün üzerinde tarım kooperatifi de yer aldı. Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcıları Tayyar Mendeş, Atilla Bulak, Kültür Müdürü Muhammet Ali Ateş, Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz ve ilgili personel ile Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşare Aydın, kurulan stantta, Ata Tohumu projesi ve Kadın Gücü Kooperatifinin ürettiği ürünler ile ilgili ziyaretçileri bilgilendiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Kdz. Ereğli standını ziyaret etti.

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcıları Tayyar Mendeş, Atilla Bulak, Kültür Müdürü Muhammet Ali Ateş, ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ZONGULDAK