Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ilk olarak CHP İlçe Başkanlığı'nı ardından Çatalca Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Heyeti belediye binasında başkan Mesut Ünver tarafından karşılandı.

Program sonrası kısa bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Ünver'e başarı dileğinde bulunarak "Seçim bitti, artık hizmet zamanı." ifadelerini kullandı.

AK Partili Belediye Başkanı Ünver de nezaket ziyareti için CHP heyetine teşekkür ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra Kestanelik, Örencik, Ormanlı, Karacaköy, Kahramandere ve Aydınlı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.

Seçimden önce söz verdikleri gibi ziyarete geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Sözümüzü tuttuk. Siz belediye başkanı seçtiniz. Göreceksiniz bundan sonra size en güzel hizmetleri sunacağız. Her şey daha da güzel olacak. Sandığa giden herkese demokrasiye sahip çıktığı ve Ekrem İmamoğlu'nu ikinci kez belediye başkanı seçtikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise Çatalca'nın İstanbul'un en güzel bölgelerinden birisi olduğunu belirterek bu güzellikleri korumaları gerektiğini ifade etti.

Mahalle muhtarlarının verdiği talepleri aldıklarını ve birlikte çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Sizden uzak, sizden habersiz işler çeviren, kararlar alan bir yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimizi artırıyor. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu bölgeden, İstanbul'un genelinden ve çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyaretlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA