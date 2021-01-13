Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti

13.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:33
Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Mamak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin Büke'yi evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Mamak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin Büke'yi evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu çifti apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin ve Nuray Büke çiftinin evlerine konuk oldu.

Apartman görevlilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Büke ailesinin kızları Yağmur ve Nehir ile de sohbet ederek çocuklara tablet hediye etti.

Apartman görevlilerinin başka, kendilerinin de farklı bir alanda koşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin, insanların derdi çok. Markette sorun var, sokakta sorun var, kahvede sorun var, her yerde sorun var. Oysa siyasetin görevi çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak olmalı. Okusunlar, çalışsınlar, bir yerlere gelsinler, daha iyi imkanlara sahip olsunlar; hepimizin ortak arzusu bu." diye konuştu.

Evlere temizliğe gittiğini belirten Nuray Büke'nin "Asgari ücretle geçinmek çok zor" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, bir kişinin kazandığı asgari ücretle bir ailenin geçinmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Hüsamettin Büke'nin bazı apartman görevlilerin maaş alamadığını, bazılarının ise sigortasının yatırılmadığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Sigorta, gelecek demek. Bir emeklilik hakkını kazanması lazım insanların, sağlık sisteminden yararlanması lazım ailelerin." ifadesini kullandı.

Evden ayrılırken karşılaştığı başka bir apartman görevlisiyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, sayıları 1 milyona ulaşan apartman görevlilerinden örgütlenmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, bir dernek çatısı altında örgütlenecek apartman görevlilerinin seslerinin daha gür çıkacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti
Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti
Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Donald Trump Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:33:10. #1.14#
title