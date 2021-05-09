Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
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Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı

Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, şehit annesini görüntülü arayarak Anneler Gününü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, şehit annesini görüntülü arayarak Anneler Gününü kutladı.

2012 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Coşkun Göl, şehit düşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlı şehidin annesi Hüsna Göl'ü görüntülü arayarak hem Kadir Gecesi'ni hem de Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu ve Erol'la görüşen şehit annesi Göl,düşünüp aradıkları için ikiliye teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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