Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, ülke meselelerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Haber: Kaan ULU/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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