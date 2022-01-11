Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi - Haberler
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Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, ülke meselelerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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