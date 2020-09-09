Kılıçdaroğlu ve CHP'liler Anıtkabir'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97'nci kuruluş yıl dönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyeler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir.

Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yuttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA