CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli TBMM'de Sohbet Etti

Milletvekili yemin töreni için TBMM'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonunda bir süre sohbet etti.

İKİ LİDER BİR ARAYA GELİP SOHBET ETTİ

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. Ant içmek için Genel Kurul'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Oturuma verilen 45 dakikalık ara içinde yan yana görüntülenen iki lider bir süre sohbet etti.