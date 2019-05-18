Kılıçdaroğlu ve Akşener Samsun'da Halkla İftar Yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Samsun'da halk ile iftar yapacağını bildirdi.

Kaya, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Samsun halkının 100 yıl önce Ata'sını nasıl karşıladıysa 100 yıl sonra da aynı heyecan ve coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlayacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken düşmanı nasıl yeneceğini ve Cumhuriyeti nasıl kuracağını kafasında tasarladığını belirten Kaya, "İngilizler, Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a çıktığında, 'Mustafa Kemal'den kurtuluyoruz' mutluluğu yaşıyordu. Bunun için İngilizlere verilen talimat vapurdan iner inmez tutuklanması talimatıydı ama öyle bir Mustafa Kemal vardı ki onu esir almak ve tutuklamak için gelen İngiliz komutanı 'taburum emir ve görüşlerinize açıktır komutanım' diye onun önünde saygıyla eğilmişti." ifadelerini kullandı.

Kaya, CHP mensuplarının Samsun'da bir araya geleceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nın başkanlığında, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, bölge milletvekillerimiz, il başkanlarımız, kadın kollarımız ve kadın kolları genel başkanımız, gençlik kolları genel başkanımız ve il gençlik kollarımız, çok sayıda partilimizin olacağı bir etkinlik olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu da genel başkanımızla kendi topraklarına yani Karadeniz topraklarına gelecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun da dedeleri 100 yıl önce Mustafa Kemal'i karşılamışlar ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişlerdi. "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Samsun Valiliğinin düzenleyeceği devlet törenine katılacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yarın saat 16.00'da genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, merkez yönetim kurulu toplantısını Samsun'da gerçekleştireceğiz. Saat 17.00'de 100 yılın bildirgesi, Türkiye kamuoyu ile paylaşılacak. Daha sonra genel başkanımız Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İlkadım ve Atakum ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. Saat 19.50'de Atakum Kent Meydanı'nda ise Samsun halkı ile iftar yapacaklar. Daha sonra ramazan ayında iftardan sonra şenlikler yapılır, bir konserimiz olacak. Bu konserimizde ise 100 yıl önce yaşadığımız kurtuluşun coşkusunu yaşayacağız."

Kaynak: AA